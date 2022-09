Opnieuw problemen voor Divock Origi door een nieuwe blessure

Opnieuw pech voor Divock Origi. Hij moest op training geblesseerd naar de kant.

De voorbije wedstrijden had Divock Origi 81 minuten gespeeld. Hij miste een groot deel van de voorbereiding bij AC Milan door een spierprobleem.

Afgelopen weken speelde Origi toch 6 minuten tegen Udinese, 24 tegen Atalanta. Vorige week speelde hij 18 minuten in de derby tegen Inter. Deze week speelde hij in de Champions League tegen Salzburg 33 minuten.

Tegen Sampdoria werd Origi in de basis verwacht, maar dat gaat niet door. Volgens La Gazzetta dello Sport liep hij op training een verrekking op in zijn linkerdijbeen. Zo is hij opnieuw uit. Olivier Giroud staat wellicht opnieuw in de basis.