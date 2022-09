🎥 Real Madrid wint, met Hazard in de basis, van Mallorca, maar het kost bloed, zweet en tranen

Het was geen eenvoudige namiddag voor Real Madrid tegen Mallorca. Met Eden Hazard in de basis wisten ze maar nipt te winnen.

Twee Belgen aan de aftrap bij Real Madrid, dat was al een hele poos geleden. Door de blessure van Benzema mocht Eden Hazard nog eens samen met Courtois in de basiself staan. Als valse negen speelde hij op Celtic deze week een zeer goede wedstrijd en op die positie kreeg hij ook vandaag zijn kans. Als een donderslag bij heldere hemel kwam Real na 35 minuten toch op achterstand. Muriqi, die deze zomer bijna tekende bij Club Brugge, zette Mallorca op een 0-1 voorsprong.

Nog voor de rust wist Fede Valverde de voorsprong voor de bezoekers ongedaan te maken. In de toegevoegde tijd van de eerste helft rende hij het halve veld over waarna hij de bal ongezien knap in de winkelhaak ramde met zijn linker. Na een uur spelen werd Hazard uiteindelijk toch naar de kant gehaald. Het was uiteindelijk Vinícius Júnior die Real Madrid de verlossende treffer bezorgde in de 72ste minuut. In minuut 89 zette Rodrygo de 3-1 op het bord en diep in de toegevoegde tijd maakte Rüdiger met de 4-1 er een einde aan. 15 op 15 voor Real Madrid dat zo opnieuw over Barcelona naar de eerste plaats springt.