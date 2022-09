Neymar zet opmars in en passeert Portugese legende in topscorerslijst bij PSG

Neymar haalde een legende van PSG in en zet zijn opmars zo verder.

Gisteren wist Neymar te scoren tegen Brest. Dat doelpunt betekende ook meteen een belangrijke mijlpaal in zijn carrière in Parijs. Neymar maakte zaterdag namelijk zijn 110e doelpunt voor PSG, en ook meteen zijn negende van het seizoen. De Braziliaan bereikte dit totaal in 153 gespeelde wedstrijden, straffe statistieken dus. Neymar oversteeg tegelijkertijd de legendarische Pedro Miguel Pauleta (109 goals) in het doelpuntenklassement bij PSG.

Neymar staat nu op de vierde plaats, 46 doelpunten achter Zlatan Ibrahimovic (156 doelpunten) die op de derde plaats staat. Zijn teamgenoot Kylian Mbappé heeft al 180 doelpunten gemaakt voor PSG, terwijl Edinson Cavani nog steeds aan de leiding staat met 200 doelpunten voor de Franse ploeg.