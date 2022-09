Stefano Pioli in de wolken: "De Ketelaere kan letterlijk alles"

Charles De Ketelaere was dit weekend zeer dicht bij zijn eerste doelpunt voor AC Milan, maar werd teruggefloten door de VAR. Coach Pioli is desondanks onder de indruk door de prestaties van De Ketelaere.

Charles De Ketelaere overtuigt iedereen van zijn kunnen bij AC Milan. De voormalige speler van Club Brugge heeft nog niet weten te scoren, maar liet al duidelijk blijken over welke kwaliteiten hij beschikt. Voor de tweede keer sinds zijn komst naar het San Siro werd een doelpunt van De Ketelaere afgekeurd door de VAR, dit keer tegen Sampdoria. Milan-coach Stefano Pioli was wel in de wolken door de prestatie van de Belg. "Charles De Ketelaere was weer eens zeer gevaarlijk. Hij is nu al een belangrijke speler. Hij speelde een zeer goede wedstrijd," zei hij.

En hoewel de "echte" positie van CDK soms in twijfel wordt getrokken, ziet Pioli dit liever als een voordeel. "Met zijn talent is Charles in staat om alles te doen wat er van hem gevraagd wordt," zei de Italiaan. Sinds zijn komst naar Milaan heeft De Ketelaere voornamelijk in het centrum van het veld gespeeld als aanvallende middenvelder of als tweede aanvaller.