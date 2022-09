OFFICIEEL: Newcastle United geeft Karius contract... voor een héél korte tijd

Newcastle United zag de voorbije weken Nick Pope en Karl Darlow uitvallen met blessures. Een extra doelman was dus geen overbodige luxe. Bovendien was Loris Karius transfervrij op te pikken nadat zijn contract bij Liverpool FC niet werd verlengd.

Opvallend: de Duitser - we kennen hem allemaal nog van enkele héél twijfelachtige tussenkomsten in een Champions League-finale - krijgt tot januari de kans om zich te bewijzen. Het contract bevat de optie om verlengd te worden tot het einde van het seizoen.

✍️ #NUFC are pleased to announce the signing of Loris Karius on a short-term contract.



Welcome to Newcastle United, @LorisKarius! ⚫️⚪️