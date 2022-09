Chaos in de Premier League na overlijden queen: data vinden voor inhaalmatchen blijkt een probleem

De kalendermaker in de Premier League zit na het overlijden van Queen Elizabeth met de handen in het haar. Afgelopen weekend werd er al niet gespeeld en een datum vinden om die matchen in te halen, wordt niet makkelijk. Waarschijnlijk gebeurt het pas na januari.

The Telegraph noemt het "de grootste kalenderproblemen sinds corona". De volledige zevende speeldag werd uitgesteld en komend weekend worden er nog eens drie matchen niet gespeeld. Er is immers niet genoeg politie te vinden om het allemaal in goede banen te leiden. Chelsea - Liverpool, Manchester United - Leeds United en Brighton & Hove Albion - Crystal Palace moeten op een later moment worden gespeeld.

Door het WK in de winter is er nog weinig ruimte over en de inhaalmatchen zullen dus pas na januari gespeeld kunnen worden. Maandag wordt Queen Elizabeth begraven en door veiligheidsoverwegingen zullen er dus een paar matchen geen doorgang kunnen vinden.