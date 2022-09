Van Beerschot naar Chelsea in één jaar tijd? 20-jarige middenvelder kan het waarmaken

Vorig seizoen speelde hij nog bij Beerschot, nu gooit hij hoge ogen in de Premier League. Moisés Caicedo staat op het verlanglijstje van Chelsea.

In een jaar tijd van Beerschot naar Chelsea? Het kan gebeuren voor de 20-jarige Ecuadoriaan. Brighton riep hem in januari terug naar Engeland nadat ze door hadden dat Beerschot zo goed als zeker ging degraderen. Intussen is hij daar een vaste pion geworden en speelde quasi alles. Dit seizoen werd hij nog maar één keer gewisseld.

Volgens transferexpert Nicola Schira wil Chelsea hem nu in de winter binnenhalen.