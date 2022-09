Patro Eisden Maasmechelen doet heel mooie geste voor fans: "Geen extra kosten in deze aparte financiële tijden"

"Patro Eisden voorziet voor beide supportersclubs een gratis bus en dit voor de rest van het seizoen", klinkt het bij de club uit Eerste Amateur. "Het bestuur wil er op deze manier voor zorgen dat supportersclubs geen extra kosten hebben in deze aparte financiële tijden en dat men massaal mee gaat op verplaatsing. Een geweldige geste naar supportersclubs die toch veel moeite, tijd en geld steken in verplaatsingen."

Gratis busvervoer voor de rest van het seizoen! Ontdek er alles over op onze website. ⬇️ // Free bus travel for the rest of the season! Find out all about it on our website. ⬇️



