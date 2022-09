Mbokani in België en hij gaat met twee clubs praten over een contract

Komt Dieumerci Mbokani terug naar België? Het lijkt erop dat de informatie steeds meer wordt bevestigd. Volgens Le Soir is de voormalige Standard- en Anderlechtspits maandagavond in België aangekomen.

Mbokani ging dinsdag naar Beveren om te luisteren naar het voorstel van de club uit 1B. Deze woensdag wordt hij bij Seraing verwacht om daar onderhandelingen te voeren.

Zal Mbokani, vrij sinds de beëindiging van zijn contract in Koeweit, zich opnieuw binden aan een club waarin we Lucien D'Onofrio aantreffen?

Opvallend, want José Jeunechamps was niet echt fan van zijn komst. "Met Mbokani zouden we het doel verlaten dat we onszelf hebben gesteld om ons te concentreren op de jeugd en de opkomst van talenten. Er zijn veel goeie spelers die momenteel geen contract hebben en er is maar één gebeurtenis of een slechte periode van een club nodig om deze spelers bij een club te laten vernoemen. Maar niets is onmogelijk doordat alles heel snel gaat in het voetbal", zei de coach afgelopen weekend.