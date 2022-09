Testwedstrijd brengt grote problemen aan het licht in Qatar: geen water, ellenlange rijen en airco die niet goed genoeg werkt

Vrijdag werd er in het stadion waar de WK-finale gespeeld zal worden een testwedstrijd gehouden. De organisatoren in Qatar blijken wel nog heel wat werk te hebben, want de problemen waren legio.

Er kwamen 78.000 mensen op wedstrijd tussen de kampioenen van Saoedi-Arabië (Al-Hilal) en Egypte (Zamalek) af. Na strafschoppen won Al-Hilal de zogeheten Lusail Super Cup. Het was de eerste keer dat Qatar een evenement van die grootte organiseerde. Maar al bij de pauze was er geen water meer beschikbaar in het Lusail Stadion. Ook buiten het stadion en bij temperaturen boven de 34 graden was er geen water meer en er ontstonden kilometers lange wachtrijen na de wedstrijd aan het metrostation.

Een ander probleem was dat de temperatuur in het stadion niet ver werd teruggebracht door de aanwezige airconditioning. In november en december, wanneer het WK wordt gespeeld, zijn de temperaturen lager.