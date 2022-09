Kevin De Bruyne evenaart met zijn 2 assists tegen Wolverhampton Steven Gerrard

Kevin De Bruyne gaf tegen Wolverhampton weer 2 assists. Daarmee evenaarde hij Steven Gerrard.

Na nog geen minuut was het al prijs: Jack Grealish tikte een voorzet van Kevin De Bruyne binnen. Halfweg de 2e helft bediende De Bruyne Phil Foden voor de 0-3-eindstand tegen Wolverhampton.

Zo gaf De Bruyne zijn 91e en 92e assist in de Premier League. Hij evenaart daarmee Liverpool-legende Steven Gerrard. De Bruyne had daar 217 wedstrijden voor nodig. Gerrard 504. Samen staan ze 7e op de assistenlijst aller tijden in de Premier League. Ryan Giggs voert die lijst aan. Hij heeft 162 assists.