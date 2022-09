📷 Noah Fadiga op draagberrie afgevoerd bij duel van Brest

Noah Fadiga, die in de zomer Nederland inruilde voor de Franse competitie, beleefde geen leuke middag bij Brest.

Na een goede twintig minuten moest Fadiga het veld verlaten op een draagberrie. Hij was in botsing gekomen met Ismael Diallo van Ajaccio.

De Corsicanen wonnen voor het eerst nog eens na vijf opeenvolgende nederlagen. Het duel eindigde op 0-1 in het nadeel van Brest. Brest is voorlaatste in de stand, Ajaccio blijft allerlaatste.

Hoe erg de blessure is, is momenteel nog niet geweten. Het zal wachten zijn op een statement van de club over de medische toestand van Fadiga.