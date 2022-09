Lukebakio met volle focus! "Wingback? Nog nooit gedaan, maar ik kan dat ook"

Een heel moeilijk jaar bij Wolfsburg zorgde ervoor dat Dodi Lukebakio niet meer werd opgeroepen voor de Rode Duivels. Nu hij terug bij Hertha BSC zit, loopt alles weer lekker en is hij er na een jaar weer bij. "Net op tijd", knikt hij.

Want het WK, dat zit natuurlijk nog steeds in zij hoofd. "Ik ben heel geconcentreerd voor de komende wedstrijden", benadrukt hij. "Ik ga mijn best doen en de coach tonen dat ik er klaar voor ben. Ja, vorig seizoen bij Wolfsburg was het moeilijk, maar ik heb eruit geleerd. Ik neem het niet op als iets slecht. Sowieso was het een risico aangezien het een huur zonder aankoopoptie was. Maar het was het waard. Het was een ervaring en heb er geen spijt van."

Bij Hertha heeft hij zijn start alvast niet gemist. "Ik heb er hard voor gewerkt en de coach geeft me vertrouwen. Ik heb ook de hele voorbereiding kunnen meedoen en ik ben met duidelijke doelstellingen eraan begonnen. Eén van die doelen is het WK, dat steek ik niet onder stoelen of banken. Maar het is aan mij om dat te bewijzen."

Even heeft zelfs een terugkeer naar België in zijn hoofd gespeeld, om meer speelminuten voor het WK te verzamelen. "Dat heeft inderdaad in mijn hoofd gezeten en er waren mogelijkheden. Maar uiteindelijk is het anders uitgedraaid."

Op welke positie ziet hij zichzelf dan eigenlijk bij de Rode Duivels. Want hij is een typische rechtsbuiten en daar speelt Martinez niet mee. "Ja, maar mijn voordeel is dat ik op heel wat posities kan spelen. Dat heb ik voor op andere spelers. Waar de coach me zet, maakt me niet uit. Ik heb al in de spits, achter de spits of op de kant gespeeld. Enkel nog niet als echte wingback, maar ik denk dat ik dat ook kan."