Wijnaldum spreekt voor het eerst na zware blessure én streep door WK: "Daarom heb ik de voorbije tijd geen antwoorden gegeven"

Georginio Wijnaldum verruilde PSG voor AS Roma om speelminuten op te doen én zijn plaats in de WK-selectie van Oranje veilig te stellen. In de plaats daarvan staat hem een maandelange revalidatie te wachten.

"Ik heb de voorbije tijd geen antwoorden gegeven omdat ik bedroefd en emotioneel was", aldus Wijnaldum. "Ondertussen gaat mijn herstel goed en heb ik de situatie geaccepteerd."

A quick update from me. The last weeks I was very emotional and sad, but I’ve learnt to accept the situation how it is and my recovery is going well. Thanks to everyone for all messages and support. It gives me power to come back as quick as possible. Hopefully see you soon. 💛❤️ pic.twitter.com/0v8z8VPUtB