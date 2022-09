Rooney haalt aanvaller meteen naar de kant na melding van racisme en "het ergste woord ter wereld"

De MLS heeft een onderzoek gestart naar aanleiding van mogelijk racistische uitspraken tijdens de wedstrijd tussen DC United en Inter Miami FC. Aanvaller Taxiarchis Fountas zou verdediger Damian Lowe een scheldwoord naar het hoofd geslingerd hebben.

In de tweede helft stapte Lowe naar de scheidsrechter om melding te maken van het incident. Fountas zou het 'n-woord' gebruikt hebben, wat heel gevoelig ligt in de Verenigde Staten. De ref ging met beide coaches praten en Wayne Rooney - coach van DC United - haalde Fountas onmiddellijk naar de kant.

Aan de andere zijde stond zijn ex-ploegmaat Phil Neville en die kwam erop terug na de match. "Hij heeft het ergste woord ter wereld gebruikt. We zijn als clubs trots op onze diversiteit en inclusie in onze staf en onder onze supporters. Er is geen plek voor racisme, niet op het voetbalveld en niet in onze maatschappij. Het is onacceptabel dat dit wordt gebruikt."

Fountas heeft via social media ontkend dat hij het woord heeft gebruikt. 'Dat verachtelijke racistische woord keur ik af', stelt de achtvoudig international van Griekenland. 'We hadden een verhitte discussie op het veld, maar ik heb niemand racistisch bejegend. Ik ben een fel tegenstander van racisme in welke vorm dan ook. Het is verachtelijk... Ik heb altijd respect gehad voor de cultuur, religie en huidskleur van ieder persoon. Daardoor ben ik heel erg van slag door deze onterechte beschuldiging."