🎥 Ultras van Hapoel Haifa laten zich gelden met gestolen banners van Maccabi Haifa

In Israël is de ultra cultuur bij de fans meer dan aanwezig. Dit kan je wel werken op de volgende beelden.

De ultras van Hapoel Haifa, Gate 5, hebben heel veel banners gestolen van de twee ultra groepen van Maccabi Haifa, Green Apes & Ultra Boys. In plaats van deze alleen in brand te steken of omgekeerd te houden (het teken dat een andere ultragroep verslagen is) hebben ze deze tentoongesteld en op een spectaculaire manier in beeld gebracht.

Bij Maccabi Haifa spelen trouwens twee spelers met een Belgisch verleden. Abdoulaye Seck en Dylan Batubinsika kwamen beide nog uit voor Antwerp. Beide centrale verdedigers spelen nu zij aan zij in onder andere de Champions League.