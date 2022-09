Aad de Mos haalt de zwakte van Ajax boven: "Dan hebben ze het gewoon moeilijk"

Ajax heeft vlak voor de interlandbreak in één week tijd twee keer verloren. Liverpool en AZ wonnen elk met 2-1 van de Amsterdammers.

Ook dinsdag liep het fout voor Ajax, toen in een oefenwedstrijd tegen FC Utrecht met 1-2 verloren werd, al was dat door de interlandbreak met een fel vertimmerde ploeg.

Toch is er een probleem bij het Ajax van Alfred Schreuder. Aad de Mos spreekt in de podcast Twee Viertje met Aad over wat er nu precies misloopt.

“Ajax heeft weer zijn traditionele arrogantie. Die denken met één been een wedstrijd te kunnen winnen en willen de broeken niet vuil maken”, laat de Nederlandse analist weten.

“Nu zijn ze twee keer afgestraft door intensiteit. Dus als je Ajax bespeelt met een hoge intensiteit en je bent brutaal in de duels, dan hebben ze het gewoon moeilijk.”