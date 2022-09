Sterkhouder bij Manchester United over afgesprongen transfer: "Het is goed dat ik toen niet naar Club Brugge ben gegaan"

Hij speelt nu heel wat bij Manchester United en staat waarschijnlijk ook in de ploeg tegen de Rode Duivels, maar vorige zomer kon hij naar Club Brugge.

Tyrell Malacia (23) verkaste deze zomer van Feyenoord naar Mancester United voor 15 miljoen euro. Maar de Nederlander had ook al een jaar in de Jupiler Pro League kunnen spelen.

Club Brugge bood in de zomer van 2021 7 miljoen euro voor de verdediger, maar Feyenoord wilde toen minstens 12 miljoen euro. De deal ging niet door en Malacia bleef bij Feyenoord.

"Dat ging niet door en daar heb ik me bij neergelegd. Maar thuis zei ik wel tegen mijn familie en vrienden: 'Na dit seizoen ben ik weg bij Feyenoord.' Dan is het mooi als dat kan na een geweldig jaar. Je zou nu kunnen zeggen dat het goed is dat ik toen niet naar Brugge ben gegaan. Ik geloof dan ook dat alles in het leven met een reden gebeurt", zegt Malacia bij Voetbal International.

Club Brugge kocht deze zomer een andere Nederlandse vleugelverdediger, Bjorn Meijer, voor 6 miljoen euro van Groningen. Hij werd ook opgeroepen voor Oranje, maar dan bij de beloften.