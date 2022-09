Aster Vranckx moest noodgedwongen op zoek naar transfer: "Weet je wat trainer zei?"

Aster Vranckx geraakte deze zomer op een zijspoor bij Wolfsburg, maar zag dan AC Milan als reddende engel opduiken.

De komst van een nieuwe trainer bij Wolfsburg deed Aster Vranckx na een mooi eerste jaar in de Bundesliga geen goed. “Het ging niet zoals verwacht bij Wolfsburg, nee”, zegt Vranckx aan Gazet van Antwerpen.

“De nieuwe coach had mij aangegeven dat hij het op dit moment meer in andere spelers ziet en dat die voorrang zouden krijgen. Hij zei ook dat hij me een goede speler vond en al die dingen, maar dat hij me niet de speelminuten kon geven die ik wilde.”

Vranckx vond uiteindelijk een oplossing in een uitleenbeurt aan AC Milan, met aankoopoptie van 12 miljoen euro. “Het werkt veel met jonge spelers en heeft mij al meteen laten merken dat het mij écht kansen wil geven. Al moet ik die natuurlijk wel zelf afdwingen.”