Engels international krijgt ervan langs: "Hij is veranderd in een lachertje" en "Hij moet weg bij United"

Harry Maguire krijgt er langs alle kanten van langs na zijn optreden met Engeland tegen Duitsland. De verdediger van Manchester United ging bij twee tegendoelpunten zwaar in de fout. Intussen wordt hij ook op sociale media belaagd.

En ook Jamie Carragher spaart hem niet in zijn column in The Telegraph. "Hij is veranderd in een lachtertje. Hij moet kwaad op zichzelf zijn. Hij was op het WK in 2018 en EK in 2021 nog genoemd in het team van het toernooi. Van boegbeeld, een publiekslieveling, is hij gegroeid tot iemand die stelselmatig uitgejouwd wordt. Hij moet in de spiegel kijken en zich afvragen hoe het zo ver heeft kunnen komen."

"Maguire is geen rotte appel of slechte persoonlijkheid, maar presteert niet. En in dit circus wordt iemand dan aangepakt. Zeker als hij ooit meer dan 80 miljoen euro gekost heeft. Wat een moeilijke periode had moeten zijn, duurt nu al meer dan een jaar. Teveel problemen blijven hangen. Hij moet de schuld op zich nemen. Geen voetballer maakt ooit een carrière door zonder af en toe tegenslagen. Maguire lijkt in zijn schulp te zijn gegaan, overweldigd door de sterkste persoonlijkheden om hem heen. Door de giftige kleedkamer van Manchester United. In Manchester komt het niet meer goed. Hij moet daar weg. Ik krijg medelijden met hem. Het probleem van Manchester United is nu het probleem van Engeland."