In alle stilte terug naar ex-ploeg en nu bij Benteke: "We hebben het er al vaak over gehad"

Chris Durkin verliet STVV in maart om bij DC United te spelen. Nu is hij ploegmaat van Christian Benteke.

Durkin blikt tevreden terug op zijn periode bij de Kanaries. Hij ziet het zelf in ieder geval niet als een mislukking. “Ik kreeg de kans om in Europa het voetbal te leren kennen, speelde op zoveel verschillende posities in Sint-Truiden”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

Het aanbod van zijn ex-ploeg was heel interessant. “Dan moet je snel beslissen in voetbal. Ik koos om te gaan, want ik kreeg goede financiële voorwaarden. Voetbal blijft vooral een job, hé. En in enkele jaren tijd heeft de MLS forse stappen gezet.”

Zo speelt hij nu met Christian Benteke samen. “Al zullen wij nooit beste vrienden worden, zeker?”, zegt Durkin al lachend. “Hij heeft een verleden bij KRC Genk, ik één bij STVV, dat zegt genoeg. We hebben het er al vaak over gehad.”