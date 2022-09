🎥 Bayern München swingt weer als vanouds tegen Bayer Leverkusen

Tegen Bayer Leverkusen kon der Rekordmeister voor eerst in een maand weer winnen.

Bayern München had het de afgelopen tijd meer dan lastig in de eigen competitie. Het behaalde maar 3 op 12 in zijn laatste vier wedstrijden. De interlandbreak heeft duidelijk deugd gedaan want tegen Bayer Leverkussen lukte het wel weer.

Al na drie minuten stond Bayern op voorsprong via Leroy Sané, na zeventien minuten verdubbelde Jamal Musiala de score. Voor de rust zorgde Sadio Mané nog voor de 3-0 voorsprong. Na de rust nam Bayern wat gas terug. Thomas Müller zorgde in minuut 84 voor de 4-0 eindstand. Doelman Lukáš Hrádecký ging daarbij pijnlijk in de fout.

Bayern München staat zo voorlopig tweede in de Bundesliga, met 15 punten. Leider Union Berlin heeft er nog altijd twee meer en dat speelt nog tegen Eintracht Frankfurt. Bayer Leverkusen is pas zestiende met vijf punten. Op 1 november ontvangt het Club Brugge op de slotspeeldag van de groepsfase in de Champions League.

De vier doelpunten van Bayern:

🎯 | Ook Sadio Mane pikt zijn doelpuntje mee. 🤗 #FCBB04 pic.twitter.com/uW9KDSvRWf — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 30, 2022