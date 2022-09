Romelu Lukaku is nog altijd niet helemaal fit en er is nog geen zicht op zijn terugkeer

Romelu Lukaku is nog altijd niet fit genoeg om zijn rentree te maken.

Romelu Lukaku blesseerde zich eind augustus en is nog altijd niet fit genoeg om terug te spelen bij Inter. Dat speelt dit weekend thuis tegen Roma en Lukaku hoopte om weer speelklaar te zijn dit weekend. Dat is echter niet het geval.

Coach Simone Inzaghi gaf om zijn persconferentie meer uitleg. "De revalidatie van Lukaku heeft vertraging opgelopen en dat zorgt ervoor dat we een belangrijke speler moeten missen. De medische staf doet alles wat ze kan. Hij is nu al een maand out en heeft nog wat meer tijd nodig."

Lukaku speelde een laatste keer met Inter op 26 augustus toen Inter met 3-1 verloor van Lazio. Het WK start al binnen zeven weken en Lukaku moet daarvoor nog matchritme opdoen als hij belangrijk wil zijn voor de Rode Duivels.