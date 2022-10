Erik ten Hag passeert Cristiano Ronaldo in basiselftal voor Manchester-derby

Vanmiddag staat de Manchester-derby op het programma in de Premier League.

Na de interlandbreak staat er een topaffiche op het programma in de Premier League. Manchester City ontvangt in het Etihad Stadium de buren uit Manchester United.

In de ploeg van Nederlands trainer Erik ten Hag is daarbij geen plaats voor Cristiano Ronaldo. Hij wordt in de basiself vervangen door Marcus Rashford.

Bij Manchester City begint de Portugees Ruben Dias op de bank, hij wordt vervangen door Nathan Aké. Kevin De Bruyne en Erling Haaland moeten weer voor de goals zorgen bij de landskampioen.

De aftrap wordt om 15u gegeven.