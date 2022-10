Nederlandse Eredivisie grijpt in na stadionramp in Indonesië

De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond laat op Twitter weten dat het ingrijpt na de stadionramp in Indonesië.

De vijf Eredivisie-duels zondag zullen beginnen met een minuut stilte. Hiermee wordt respect betuigd voor de slachtoffers bij de stadionramp in Indonesië.

Dat maakte de KNVB zondag bekend op sociale media. Er vielen tot nu toe al 174 dodelijke slachtoffers bij de stadionramp.

"We leven mee met Indonesië", laat de KNVB op Twitter weten. Of er in onze Jupiler Pro League actie wordt ondernomen is nog niet duidelijk.