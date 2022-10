Gonzalo Higuain kondigt in tranen afscheid aan: "Het was een voorrecht om dit leven te hebben"

Na dit seizoen hangt Gonzalo Higuain zijn voetbalschoenen aan de haak.

De Argentijn Gonzalo Higuain is intussen 34 en speelt bij Inter Miami in de MLS. Hij begon zijn carrière bij River Plate, en ging toen naar Real Madrid waar bij van 2006 tot 2013 speelde en er drie landstitels won. Daarna ging hij naar Napoli en maakte daarna de gevoelige overstap naar Juventus waar hij nog drie landstitels won. Bij Chelsea won hij nog de Europa League, alhoewel hij niet speelde.

“De dag is gekomen om afscheid te nemen van het voetbal. Het voetbal heeft me zoveel gegeven. Het was een voorrecht om dit leven te hebben, zowel tijdens goede als de minder goede momenten”, zei Higuain.

Bij Inter Miami scoorde Higuain dit seizoen 14 goals in 26 wedstrijden. Inter Miami heeft nog twee wedstrijden voor de boeg om zich te kunnen kwalificeren voor de play-offs.