🎥 Yorbe Vertessen scoort 2 keer in de avondwandeling van PSV in Zürich

PSV heeft in de Europa League met 1-5 op het veld van FC Zürich gewonnen. In die ruime zege had Yorbe Vertessen met 2 doelpunten een groot aandeel.

Vorig weekend ging PSV met 3-0 nog pijnlijk onderuit tegen Cambuur. Enkele dagen later ging het op het veld van FC Zürich veel gemakkelijker. Ze wonnen hun Europa League-wedstrijd met 1-5.

Yorbe Vertessen vertolkte een hoofdrol in de ruime zege en scoorde 2 keer. Na 11 minuten was het al raak. Hij werd diepgestuurd en werkte koelbloedig af. Enkele minuten later strafte hij een fout in de verdediging van Zürich genadeloos af.

Zo komt PSV even bovenaan te staan in zijn groep. PSV telt evenveel punten als FK Bodø/Glimt dat later op de avond nog tegen Arsenal speelt.