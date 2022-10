'Franck Ribéry stopt met voetballen en gaat weldra zijn pensioen aankondigen'

Een afscheid van een voetbalgrootheid lonkt. Franck Ribéry gaat weldra zijn pensioen aankondigen. De beslissing over het beëindigen van zijn carrière is al genomen.

Verschillende media, onder meer L'Équipe, vermelden dat Ribéry op zijn 39ste van plan is om zijn voetbalschoenen aan de haak te hangen. Zonder het toen te weten speelde de Fransman de laatste wedstrijd uit zijn carrière op 14 augustus. Zijn 36 minuten in de thuiswedstrijd van Salernitana tegen AS Roma zouden zijn laatste speelminuten worden.

Nadien sukkelde de aanvoerder van de Italiaanse club constant met knieklachten. Inmiddels is hij dus tot het besluit gekomen dat het welletjes is geweest en dat hij het laatste greintje uit zijn carrière heeft gehaald. Salernitana naar het behoud loodsen in de Serie A vorig seizoen was het laatste grote kunststukje van Ribéry.

Champions League-winnaar

Natuurlijk zal Ribéry vooral herinnerd worden vanwege zijn jaren bij Bayern München. Ribéry speelde van 2007 tot en met 2019 bij de Duitse grootmacht en won met Bayern negen keer de Bundesliga en één keer de Champions League.