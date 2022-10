CEO van de KBVB is nog altijd fan van Martinez: "Bondscoach zijn is geen ­populariteitspoll"

Gisteren was er de loting voor het EK. Maar zal die campagne nog aangevat worden met Roberto Martinez als bondscoach. De CEO van de Belgische voetbalbond, Peter Bossaert, ziet geen reden om te veranderen, behalve als hij zelf weg wil.

Bossaert zegt wel voorbereid te zijn op elk scenario. "Ik vind dat Roberto Martinez ­uitstekend werk levert als bondscoach én als technisch directeur”, klinkt het in GvA. “Maar alle focus ligt nu op Qatar en we zullen op het ­juiste moment wel de juiste ­beslissing ­nemen. We hebben na het WK nog tijd tot maart, ­wanneer de voorronde voor het EK 2024 begint. We zijn op alles voorbereid, ook op een ­vertrek van Roberto. We laten niets aan het toeval over."

Bossaert laat wel blijken dat hij Martinez nog altijd hoog zitten heeft. "Maar ik ­herhaal: Roberto levert hier uitstekend werk. Hij denkt op de lange ­termijn. Dat er meer kritiek op hem komt? Bondscoach zijn is geen ­populariteitspoll. Daar ­moeten wij als voetballeiders naar kijken. In het voetbal ben je goed als je twee keer wint en slecht als je twee keer verliest.”