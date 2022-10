Einde van een tijdperk bij Rode Duivels? "De volgende 20 jaar in de top 10"

De Gouden Generatie van de Rode Duivels lijkt op het WK in Qatar aan zijn laatste zangnoten te zitten.

De Gouden Generatie van de Rode Duivels lijkt op een eindpunt gekomen, maar eeuwige positivo Roberto Martinez denkt daar helemaal anders over. “Dat kan je van twee kanten bekijken”, vertekt de bondscoach aan Gazet van Antwerpen.

“Je kan het bekijken alsof het nu voorbij is en dat er iemand anders komt. Maar ik werk ook al met de volgende generatie. Ik heb daar veel informatie over en dan voel je je betrokken bij die jongeren. Weet je, er is helemaal geen grote kloof tussen deze twee generaties.”

Martinez ziet meer spelers dan wie ook met het nodige potentieel. “Er zijn nog 20 à 25 spelers die nog veel kunnen betekenen. Het moet kunnen dat België ook de volgende twintig jaar in de top tien staat. Doku, De Ketelaere, Debast… Iedereen kent ze al en de gouden generatie is nog niet afgesloten.”