Champions League: No Haaland, no party voor Man. City, Juventus gaat pijnlijk onderuit tegen Maccabi Haifa

Twee verrassingen in de eerste twee matchen van de derde speeldag in de Champions League.

Manchester City begon met Erling Haaland op de bank. De Noor werd vervangen door de Argentijn Julián Álvarez in de basis. Kevin De Bruyne startte wel. Na elf minuten scoorde City al via Rodri, maar de VAR zag nog handspel van Mahrez. Diezelfde Mahrez kreeg op penalty de kans om het goed te maken, maar Grabara pakte.

Tot overmaat van ramp kreeg ex-Anderlecht speler Sergio Gomez op het halfuur nog rood na een haakfout. Ook in de tweede helft lukte het niet voor City, na 23 matchen kon het eens niet scoren. Haaland warmde zich nog wel op, maar viel niet in.

Kopenhagen kreeg via Johannesson nog een kans, maar die kon net niet binnen tikken. Manchester City heeft nu 10 op 12, Kopenhagen heeft 2 op 12.

Maccabi Haifa - Juventus

In Israël leed Juventus een pijnlijke nederlaag. Omer Atzili zorgde voor de twee goals van de match, in de 7de en de 42ste minuut. Juventus blijft zo achter met 3 op 12, net als Maccabi. Dat pakte zijn eerste punten in deze Champions League.