Champions League: Shakthar verrast Real, Chelsea na een helft al klaar met AC Milan, PSG en Benfica delen de punten

In de zes overige wedstrijden van de Champions League op dinsdag kwamen er enkele verassingen uit de bus.

Shakhtar Donetsk - Real Madrid

Eden Hazard mocht startten bij Real om Vinicius Junior te sparen voor de match tegen Barcelona. Thibaut Courtois was nog altijd geblesseerd. Eden Hazard stelde teleur en werd na 55 minuten gewisseld. Ook Real zelf stelde teleur en kreeg na een minuut in de eerste helft de enige goal van de match tegen. Oleksandr Zubkov kopte binnen en bezorgd de Oekraïners de zege.

AC Milan – Chelsea

Geen Belgen in de basis bij AC Milan. Al na 18 minuten kreeg Tomori rood na een fout op Mount. Jorginho trapte de penalty binnen. Na 34 minuten zorgde Pierre-Emerick Aubameyang voor de verdubbeling van de score. Chelsea wipt zo over AC Milan in de stand. Het wordt zelfs eerste in de groep met 7 op 12. AC Milan heeft 4 op 12.

PSG – Benfica

Na het nieuwe bommetje rond Kylian Mbappé startte de Fransman toch weer in de basis. Vijf minuten voor de rust legde hij de 1-0 binnen. Joao Mario maakte de gelijkmaker op het uur. Daar bleef het ook bij en beide ploegen blijven zo aan de leiding met 8 punten.