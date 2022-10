📷 Ex-speler van RSC Anderlecht tekent contract in Nederland

Ismael Azzaoui heeft een nieuwe ploeg gevonden. Hij zat de voorbije maanden zonder club nadat hij geen nieuw contract kreeg bij Heracles.

Als is nieuw een groot woord in dit geval. Nu heeft hij een overeenkomst getekend voor de rest van het seizoen, met een optie voor twee extra seizoenen bij… Heracles.

Technisch directeur Nico-Jan Hoogma: “We zijn heel blij dat Ismail terug is. Hij is een speler met heel veel kwaliteit en we hopen dat hij die kwaliteiten hier weer kan laten zien. We geven hem uiteraard de tijd om weer op niveau te komen en we zijn ervan overtuigd dat hij op den duur weer van grote waarde gaat zijn voor de club.”

“Ik vind het fantastisch om weer terug te zijn”, aldus Azzaoui. “Ik heb altijd contact gehouden met de club en met een aantal mensen. Ik ben dus ook betrokken gebleven, en zij bij mij. Daarom is het mooi dat ik na het eerste gedeelte van mijn revalidatie weer bij Heracles kan aansluiten om verder te werken aan mijn herstel. Ik voel me goed en hoop weer langzaam maar zeker aan te sluiten bij de groep om vervolgens dit seizoen nog belangrijk te worden.”