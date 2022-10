Club NXT toont het goede voorbeeld met overwinning tegen Atlético in Youth League

Club NXT heeft zijn tweede zege in de Youth League geboekt.

De match begon slecht voor de Brugse jongelingen. Het kwam al na negen minuten achter na een strafschop voor Atlético. Nino Heredia miste niet voor Atlético. Club NXT probeerde wel via Ordonez en Seys, maar scoren lukte niet in de eerste helft ondanks het overwicht in balbezit en kansen.

Op het uur lukte het wel, Kaye Furo stond nog geen minuut op het veld of hij bracht Club op gelijke hoogte. Vier minuten later stond het al 1-2 na een kopbal van Lenn De Smet. Daar bleef het ook bij en Club NXT boekt zo zijn tweede zege in de Youth League.

Nog in de groep van Club won Porto met 1-3 van Bayer Leverkusen. Atlético Madrid en Porto hebben elk negen punten, Club NXT heeft er zes. Bayer Leverkusen blijft achter met nul punten.