Nieuwe wanprestatie levert Eden Hazard alweer slechte reacties op in Spaanse media

Eden Hazard kreeg na een maand op de bank nog eens een kans van Carlo Ancelotti, maar greep die alweer niet.

Eden Hazard speelde tegen Shakhtar Donetsk in steun van Karim Benzema. Vinicius Junior startte op de bank uit voorzorg voor de Clásico tegen Barcelona komend weekend.

Maar Hazard was alweer onzichtbaar en na 55 minuten vond Ancelotti het welletjes. Hij haalde Hazard naar de kant en bracht Vinicius Junior in. Aan het resultaat veranderde dat niets, wat Real verloor met 1-0. Het leverde Hazard wel weer negatieve reacties op in Spanje.

“Het probleem van Hazard is vertrouwen. Maar we hebben geen grote wedstrijd van hem gezien. Het is ongehoord. Het verschil tussen Vinicius en Hazard is dat de ene een speler van wereldniveau is, en de andere zo'n speler geweest is”, stelt AS.

“Een kans vergooid, nog maar eens. Het leek wel alsof zelfs Hazard niet in Hazard geloofde. Maar dat zou niet eerlijk zijn. Hij mag maar één wedstrijd per maand spelen en er blijft toch die kleine twijfel dat het anders zou kunnen zijn als hij in plaats daarvan om de twee weken zou mogen spelen. Maar we zullen dat helaas nooit zien”, schreef MARCA, die de prestatie van Hazard dus wel in perspectief plaatst.