Rondje op het Kampioenenbal: Ajax opnieuw onderuit, Porto wipt over Atlético

Club Brugge stuntte vandaag door na amper vier speeldagen de kwalificatie voor de volgende ronde veilig te stellen. Maar ook elders werd er gevoetbald in de Champions League. Een overzicht.

Bayer 04 Leverkusen 0 - 3 FC Porto

In de groep van Club Brugge won FC Porto met overschot op het veld van Bayer 04 Leverkusen. Mehdi Taremi was goed voor twee doelpunten, beiden van op de stip. De Portugezen wippen over Atlético Madrid naar de tweede plaats.

SSC Napoli 4 - 2 AFC Ajax

AFC Ajax heeft de pandoering uit de heenwedstrijd niét kunnen goedmaken. De Nederlanders gingen ook bij SSC Napoli onderuit. Alfred Schreuder zal na de jaarwisseling tevreden moeten zijn met Europa League-voetbal.