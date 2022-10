Cristiano Ronaldo is het voorbeeld van Anthony: "Hij praat veel met me, ook op wedstrijddagen"

Anthony maakte deze zomer de overstap van Ajax naar Manchester United. Hij leert alvast van één van de grootste aller tijden.

"Sinds ik hier ben, heeft Ronaldo mij echt geholpen om me op mijn gemak te voelen", laat Antony weten in een interview op de officiële clubwebsite. "Hij praat veel met me, ook op wedstrijddagen. Hij benadrukt altijd dat ik rustig moet zijn en vertrouwen moet hebben. Hij heeft al zo veel bereikt in het voetbal en ik leer iedere dag van hem. Ik ben erg dankbaar dat we zo'n ervaren speler hebben die ons als jonge spelers iedere dag bijstaat."

Als Antony de vraag krijgt op welke manier hij het meest onder de indruk is geraakt van Ronaldo, wijst hij naar de mentaliteit van de vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar. "Hij is mentaal zo sterk. Hij is ook heel intelligent. Hij heeft het oog altijd gericht op morgen, hij beseft dat er nog van alles is om voor te spelen. Die mentaliteit probeer ik over te nemen en de rest van mijn leven te behouden."