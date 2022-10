Will Still wordt (even) coach van Thomas Foket en co bij Reims na ontslag coach Garcia

Will Still (30), T2 bij Reims, neemt even het roer over na het ontslag van de hoofdcoach.

De trainersontslagen in Frankrijk zijn niet bij te houden. Oscar Garcia is al de vierde trainer in een week die mag vertrekken bij zijn club. Ook Jean-Marc Furlan (Auxerre), Peter Bosz (Lyon) en Michel Der Zakarian (Brest) mocht vertrekken bij hun club.

Reims staat na acht speeldagen slechts 15de en staat niet ver van een degradatieplaats. Will Still (ex-Beerschot, -Lierse en -Standard) neemt voorlopig over bij Reims. Bij Reims spelen naast Thomas Foket ook nog de Belgen Maxime Busi en Thibault De Smet.

Will Still is de broer van Charleroi-coach Edward Still. Samen met Garcia kwam Still samen toe bij Reims in de zomer van 2021. Al in oktober vertrok hij naar Standard om er assistent te worden, maar keerde deze zomer toch terug. Hoe lang Still coach ad interim is, is niet duidelijk.