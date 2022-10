Beerschot speelt tegen Dender: "Meer oplossingen vinden in balbezit, daar komt het op neer"

Trainer Andreas Wieland speelt zondag met Beerschot in eigen huis tegen Dender in de Challenger Pro League.

In het klassement van de Challenger Pro League is het drummen. De kloof tussen plaats één en plaats zes is amper vier punten. “Zoals altijd focussen wij op onze prestatie en niet op het klassement”, zegt Wieland op de website van de club. “Ik was dan ook niet ontevreden na de prestatie tegen RWDM. In mijn ogen strookte het resultaat niet met het voetbal dat wij op de mat brachten.”

“Ik vond het trouwens opvallend dat RWDM op deze manier voetbalde. In andere wedstrijden hanteerden ze een ander systeem waar ze vaak voor hogere pressing kozen. Tegen ons kozen ze dan weer voor een laag blok en lieten ze ons de bal. Of ik dat als een compliment zie? Uiteraard. Een tegenstander die zijn speelstijl aanpast aan ons, geeft aan dat wij kwaliteiten hebben.”

Maar Wieland wil ook de nodige verbetering zien in de komende wedstrijden. “RWDM zal niet de laatste ploeg zijn die zo tegen ons speelt. Wij moeten leren om geduldiger te zijn in ons balbezit. Het heeft geen zin om de bal voor te zetten in de box als onze spitsen tussen drie grote centrale verdedigers staan. We moeten de bal op de grond houden en ploegen zo uit verband spelen.”

Wieland vat het nog eens samen. “Meer oplossingen vinden in balbezit, daar komt het op neer. Daar hebben we hard op gewerkt deze week. Ook defensief hebben we extra ingezet op counterpreventie. Zo in het mes lopen, is iets dat we niet nog eens willen meemaken.”