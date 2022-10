FC Barcelona speelt Clásico tegen Real Madrid met uil van rapper Drake door speciaal mijlpaal

FC Barcelona speelt sinds dit seizoen met Spotify op de borst als nieuwe sponsor en doet dat tot 2026. Ook de naam van de Zweedse streamingsdienst is nu in het stadion opgenomen en werd omgedoopt tot Spotify Nou Camp.

Het logo van Spotify wordt dit weekend vervangen door de uil van Drake. De Canadese rapper is de eerste artiest op Spotify die 50 miljard streams haalt op het platform.

"Ons partnership met Spotify gaat breder dan een zuiver commerciële relatie. We willen twee werelden die emoties opwekken - muziek en voetbal - met elkaar verbinden",zegt Barcelona zelf.

Ook warming-up shirts worden aangepast. Het Spotify-logo blijft wel op de borst staan. Maar op de rug gaat de naam van Drake staan en het nummer 50.

🦉 @Drake 💙❤ First artist to hit 50 billion @Spotify streams. First artist to share the @FCBarcelona shirt. pic.twitter.com/cBiHjge5FG

Barça to wear the logo of the singer, @Drake, on the front of their jersey against Real Madrid 🦉https://t.co/2RSY7rsYyE