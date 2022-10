Wout Faes laat zich uit over WK-selectie: "Zit hier op het hoogste niveau"

Wout Faes trok afgelopen zomer naar Leicester. Hij rekent om er op het WK in Qatar bij te zijn.

De tijd gaat snel. Over een goede maand begint het WK in Qatar. Wout Faes hoopt alvast van de partij te zijn in de selectie van bondscoach Roberto Martinez.

“Het is de droom van elke speler om daar te zijn”, zegt Faes aan The Guardian. “Ik heb de laatste vier of vijf keer bij de selectie gezeten en dat geeft je de smaak naar meer.”

“Nu ik in de Premier League zit, gaat het helpen omdat ik nu op het hoogste niveau zit. Het belangrijkste is om hier te presteren. Als ze me zien spelen hoop ik dat ze me meer kansen zullen geven.”