🎥 Harry Kane scoort in zijn 400e match voor Tottenham in zege tegen Everton

Tottenham heeft van Everton met 2-0 gewonnen. Harry Kane speelde zijn 400e wedstrijd voor de Spurs.

Het was een jubileummatch voor Harry Kane. Tegen Everton speelde hij zijn 400e voor Tottenham.

In zijn jubileumwedstrijd wou Kane natuurlijk scoren. In de 1e helft had hij enkele pogingen, maar hij moest uiteindelijk tot de 2e helft wachten. Na een uur opende hij de score. Kane zette de penalty om die hij zelf had uitgelokt.

Daarna zette Pierre-Emile Højbjerg de 2-0-eindstand op het bord. Zo komt Tottenham met 23 punten op een gedeelde 2e plaats met Manchester United. Everton blijft op 10 punten staan en staat 14e.