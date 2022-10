Juventus spoelt CL-blamage door met derbyzege tegen Torino

Juventus heeft weer aangeknoopt met een zege. Ze wonnen met 0-1 van stadsrivaal Torino.

Het is voorlopig geen al te best seizoen voor Juventus. Ze wonnen in de competitie nog maar 3 keer en stonden na 9 speeldagen in de middenmoot. Ook in de Champions League ging het hen nog niet voor de wind. Ze wonnen enkel nog maar thuis van Maccabi Haifa, maar in Israël gingen ze met 2-0 met de billen bloot. Europese overwintering zou daardoor in gedrang kunnen komen.

Hun volgende wedstrijd was ook geen gemakkelijke. Juventus moest op bezoek bij stadsrivaal Torino. Juventus moest lang wachten op een doelpunt. Pas na 75 minuten kon Dusan Vlahovic scoren. Het bleef ook 0-1.

Door die overwinning telt Juventus 16 punten en klimmen ze naar plaats 7. Torino staat 11e met 11 punten.