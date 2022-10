Ruim een maand voor het WK ziet Engeland een verdediger uitvallen met een blessure

Reece James heeft een knieblessure opgelopen. Zo moet de Chelsea-verdediger afhaken voor het WK.

Afgelopen week moest Reece James in de 2-0-zege van Chelsea tegen AC Milan geblesseerd van het veld. Hij had een knieblessure opgelopen. Na verder onderzoek bleek dat James 8 weken out zal zijn. Dat bevestigde Chelsea.

Zo ziet Engeland 5 weken voor de start van het WK nog een rechtsback met een blessure uitvallen. Eerder blesseerden Kyle Walker van Manchester City en Trent Alexander-Arnold van Liverpool zich al. Al is Walker nog hoopvol. Hij probeert zich nog klaar te stomen voor het WK.

Voor Engeland zal het puzzelen worden voor de rechtsbackpositie. Mogelijk zal Kieran Trippier van Newcastle daar moeten spelen.