Monaco schiet in eigen voet, maar pakt wel gelijkspel

Op de elfde speeldag in Ligue 1 heeft AS Monaco vanavond een 1-1-gelijkspel gepakt tegen Clermont.

Mohamed Camara mocht al na 17 minuten gaan douchen met een rechtstreekse rode kaart. Wissam Ben Yedder en Takumi Minamino werden opgeofferd voor Eliot Matazo en Krépin Diatta.

AS Monaco kreeg een strafschop toegekend op het half uur. Embolo miste, maar kon in de rebound wel in doel werken.

De bezoekers probeerden de bakens te verzetten, maar moesten tot de 53ste minuut wachten vooraleer ze via Andric verdiend gelijk maakten.

Monaco zakt door het gelijkspel naar de zesde plaats met 21 punten. Clermont is met 4 punten minder achtste.