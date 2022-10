Xavi deelt sneer uit voor El Clasico richting "defensief ingesteld" Real Madrid

Deze namiddag staat El Clasico geprogrammeerd in de Spaanse competitie. Barcelona-trainer Xavi blikte vooruit naar de partij en kijkt er enorm naar uit. Al deelde hij ook een kleine sneer uit naar de tegenstander.

"Ik houd van dit soort wedstrijden. Als je voetballer wilt worden, droom je van dit soort wedstrijden. Het zijn bijzondere wedstrijden die het maximale uit je kunnen halen. We zullen ons ook niet aanpassen en gaan spelen met persoonlijkheid. En we gaan aanvallen", zei hij op zijn persconferentie.

Daarmee leek hij te bedoelen dat het initiatief helemaal van Barcelona zal moeten komen. "Het is veel leuker een team aan te vallen. Zij (Real Madrid, red.) voelen zich vooral comfortabeler als ze wat inzakken. Maar wij willen aanvallen, aanvallen in die ruimtes. Dan moeten we zorgen dat we volwassen spelen en niet te overhaast beslissingen maken."

"Het is voor ons, maar ook voor hen een cruciale wedstrijd. Ik heb het gevoel dat we aan het groeien zijn. De klap tegen Inter was groot, maar we zijn op de goede weg. De prijzen worden op het einde verdeeld. Dit project is net begonnen. Ik ben optimistisch en wil La Liga winnen. Onze weg naar succes is te vinden door te blijven werken op deze manier. Gaan we verdedigender spelen, dan zorgen we voor negativiteit."