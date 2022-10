De Gouden Bal 2022 is...

En de beste voetballer op deze aardbol is... Karim Benzema. De Fransman heeft vanavond de Gouden Bal gewonnen. De prijs bekroont de beste voetballer van het afgelopen jaar.

Karim Benzema was dé topfavoriet om de Gouden Bal te winnen. De aanvaller loodste Real Madrid naar de Spaanse landstitel én de winst in de Champions League. Al zeggen we het er wél bij: hij kreeg de nodige hulp van ene Thibaut Courtois.

Le top 20 du classement du Ballon d'Or 2022 #BallondOr pic.twitter.com/OTUkVHNniV — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 17, 2022

Sadio Mané en onze eigenste Kevin De Bruyne vervolledigen het podium. Ook Courtois vinden we met een zevende plaats terug in de top tien. Naast de Gouden Bal werden nog tal van nevenprijzen uitgereikt. Hieronder geven we alvast het overzicht mee.