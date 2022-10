Extra motivatie voor de Rode Duivels tegen Marokko: erna krijgen ze vrienden en familie op bezoek

De KBVB heeft de Rode Duivels, om de wedstrijd tegen Marokko te winnen, een extra stimulans gegeven. Nadien staat bezoek van familie en vrienden op het programma.

Het is op voorhand altijd een discussie: is het een goed idee om op een groot tornooi bezoek bij de spelers toe te laten. Marc Wilmots liet dat niet toe. Roberto Martinez is daar wel fan van.

Zo staat er tijdens het WK al een bezoek gepland. Meteen na de wedstrijd tegen Marokko op 27 november mogen de spelers bij familie en vrienden. Toch voor die dat wensen.

Bij het bezoek moet er namelijk met nog iets extra rekening gehouden worden. De kosten voor de afreis moeten ze zelf betalen. De voetbalbond zal geen chartervlucht inleggen.

Of er nog extra momenten zullen ingepland worden, is nog niet duidelijk.