Real Madrid-voorzitter haalt schouders op als het over Mbappé gaat: "Met Vinicius en Rodrygo hebben we twee jonge sterren die de Gouden Bal kunnen winnen"

De geruchten rond een transfer van Kylian Mbappé zijn opnieuw schering en inslag. Florentino Perez heeft echter geen zin om energie te steken in een nieuwe soap.

Kylian Mbappé verlengde zijn contract afgelopen zomer bij PSG na maandenlang geflirt met Real Madrid. Volgens de geruchtenmolen wil de Franse aanvaller zo snel mogelijk weg uit het Parc des Princes. Hallo, Real Madrid?

“Ik lees de verhalen over Mbappé niet meer”, haalt Florentino Perez de schouders op in de Spaanse kranten. “Of ik de geruchten zat ben? Nee, maar ik kijk naar mijn eigen ploeg. Met Vinicius Junior en Rodrygo hebben we twee jonge spelers die in de toekomst de Gouden Bal kunnen winnen.”