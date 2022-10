Leandro Trossard gelinkt met Engelse topclub: "Ik spreek er pas over na het WK"

The Mirror linkt Leandro Trossard maar liefst aan 4 clubs: Chelsea, AC Milan, Newcastle en Atletico Madrid. Vooral Chelsea en Newcastle zouden over de beste papier beschikken.

Trossard sprak ondertussen over die geruchten en meer bepaald over de interesse van Chelsea: "Het is heel moeilijk om daarover iets te zeggen. Ik zal wachten tot na het WK."

"It's very difficult to answer that [Chelsea rumours]. So that will have to wait until after the World Cup", Leandro Trossard said when asked about Chelsea. 🚨🔵 #CFC



Important: Trossard deal with Brighton expires in 2023, but #BHAFC have an option to extend contract until 2024. pic.twitter.com/U3vgZDbeBi